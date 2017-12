Lourdes Mohedano, subcampeona olímpica en Río 2016 con el equipo nacional de gimnasia rítmica, definió 2017 como un periodo de "transición" en el que necesitaban un "pequeño parón después de diez años sin parar y entrenar tantas horas diarias".

"Mientras no lo diga yo, nadie me puede retirar. No me pueden retirar ni a mí ni a mis compañeras de Río pese a que muchos se empeñan en darlo por hecho", señaló la cordobesa en declaraciones a Efe, en alusión a que el equipo español no asistió a ninguna Copa del Mundo o el Europeo en 2017.