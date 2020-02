El español Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón (2016-18) y que cuenta siete medallas mundialistas las pasadas siete temporadas en el deporte olímpico que une la natación al ciclismo y la carrera a pie, dijo a EFE tras conocer el aplazamiento, a causa del coronavirus, de la primera prueba del Mundial -prevista el próximo viernes en Abu Dabi- que "con anterioridad a los Juegos de Rio (Brasil), en 2016, todo el mundo también estaba preocupado por lo del (virus del) Zika" y que "luego todo se controló; y no pasó nada".

"La verdad es que no hay mucho que decir. Si verdaderamente han tomado esta decisión de aplazar la primera prueba del Mundial es que no es seguro competir allí. Y hay que valorar que antepongan la salud, no sólo de los deportistas, sino de los técnicos, de todo el 'staff, de los colaboradores y de todo el mundo relacionado con la organización de la competición", comentó, en conversación telefónica con Efe desde Fuerteventura (Canarias) -donde perfiló la puesta a punto con miras al arranque de la temporada- Mola, tras conocer el anuncio de la Federación Internacional de Triatlón (ITU) sobre el aplazamiento de las pruebas de Abu Dabi "como una medida preventiva para reducir la propagación del coronavirus 2019-nCoV".