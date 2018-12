Lucas Mondelo, seleccionador español de baloncesto femenino, destacó la mentalidad de su equipo y consideró que esta le ha ayudado para lograr un gran número de éxitos recientes.

"Mi cuerpo técnico y yo hemos puesto nuestra parte pero tiene que haber una capacidad de recepción, que ellas piensen igual y se lo crean. Donde a lo mejor no llegamos físicamente llegamos por el gen competitivo, por la lectura de juego y porque somos un equipo y no una selección", destacó en declaraciones a EFE antes de la gala de entrega de los 'Premios AS del deporte'.