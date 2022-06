Finalizada su cesión en el Juventus, sin que el club italiano haya ejecutado por ahora la opción de compra, con contrato vigente con el Atlético de Madrid y con el interés desde hace meses del Barcelona, el futuro del delantero Álvaro Morata sigue en duda, aunque remarcó que tiene "preferencias" y "bastantes opciones" para la próxima campaña, en la que le "gustaría estar donde más le quieren y donde más le valoran".

"No depende de mí. Estoy tranquilo, porque, gracias a Dios, tengo a mi mujer y a mis hijos que me siguen donde tenga que ir. Sí que es verdad que hay preferencias que uno tiene, pero al final tengo bastantes opciones. Tengo esa suerte también. Al final, no depende de mí. Lo único que puedo hacer es trabajar aquí muy duro y luego vacaciones", declaró en rueda de prensa con la selección española después del empate 1-1 ante Portugal de este jueves en Sevilla, en el inicio para su equipo de la nueva edición de la Liga de Naciones.