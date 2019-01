El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, ratificó este lunes al portugués Miguel Cardoso como entrenador del primer equipo, aunque no aseguró su continuidad más allá del partido del Sevilla si los celestes encadenan su sexta derrota consecutiva.

"Cardoso no está ahora en el punto del máximo rendimiento, por tanto no puedo asegurar que se quede o que no se vaya a quedar. Lo que sí puedo asegurar es que mientras esté, y ahora está, tiene toda nuestra máxima confianza y nuestra máxima colaboración para superar esta situación", comentó el máximo accionista del club.