La española Garbiñe Muguruza (decimocuarta cabeza de serie) se clasificó hoy para octavos de final del torneo de tenis de Wuhan, en el centro de China, tras batir en menos de una hora a la suiza Vikotirija Golubic por 6-0 y 6-1.

"Me he visto bien, he jugado un partido muy completo. Creo que desde el primer punto he jugado un buen nivel y siento que le he dado pocas oportunidades a la otra y, bueno, estoy contenta por ello", dijo Muguruza a Efe al término del encuentro.