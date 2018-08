La española Garbiñe Muguruza, número 7 del mundo, ha anunciado no jugará el torneo Premier 5 de Montreal (Canadá) por las mismas molestias en el brazo derecho que lo hicieron renunciar la semana pasada al de San José (Estados Unidos).

"Desafortunadamente, todavía me estoy recuperando de mi lesión en el brazo de la semana pasada. Hice todo lo que pude para intentar jugar aquí, pero desgraciadamente no estoy lista y necesito un poco más de tiempo. Lamento no poder jugar aquí y espero volver a Montreal en el futuro", explica Muguruza en una nota.