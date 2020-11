El presidente del Valencia, Anil Murthy, restó este lunes importancia a los movimientos de oposición a la gestión de Peter Lim como máximo accionista del club y vinculó las protestas que ha habido con gente violenta en una entrevista organizada por LaLiga con periodistas de dieciséis países diferentes cuya transcripción publicó el club en su web.

“Hay un pequeño grupo del que puedes leer cosas a veces en la prensa. Para ser honesto, no tengo mucho tiempo que dedicarles... Su interés no es precisamente el bien del club. La gente retirada, los ‘ex’, necesitan cosas que hacer. Se mantienen ocupados involucrándose en cosas en las que no deberían involucrarse”, señaló.