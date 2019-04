El defensa del Real Madrid Nacho Fernández destacó la capacidad de reacción ante el Eibar después de una primera parte desacertada y "sin confianza" y reconoció la dificultad que encuentran cada semana para afrontar partidos sin nada en juego.

"Motivación no nos falta porque defender la camiseta del Real Madrid tiene un compromiso. Pero no estamos acostumbrados a no jugarnos nada a estas alturas de temporada. Afrontas partidos cada semana sin nada en juego y cada vez es más difícil", reconoció en beIN Sports Nacho.