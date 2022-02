El tenista español Rafael Nadal posa con la copa Norman Brookes (el trofeo del Australian Open), antes de depositarla en las vitrinas del Rafa Nadal Museum ubicado dentro de la Rafa Nadal Academy by Movistar, este viernes en Manacor. EFE/Rafa Nadal Academy by Movistar

El tenista español Rafael Nadal ha procedido a depositar en su museo de Manacor (Mallorca) la copa Norman Brookes que conquistó el pasado domingo en el Abierto de Australia al derrotar al ruso Daniil Medvedev en cinco sets y enlazar su vigésimo primer título de Grand Slam.

"Hola a todos. Ya estoy aquí en la academia y en el museo. No sabéis la ilusión que me hace colocar este trofeo en la vitrina, un lugar muy especial para mí. Aquí lo dejo para cuando queráis venir a visitarlo. Un abrazo muy fuerte a todos y mil gracias por todo el apoyo que he recibido", afirma Nadal en un vídeo difundido esTe viernes.