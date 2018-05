3 may. 2018

3 may. 2018

El tenista Rafael Nadal (c) en el palco antes del partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal de vuelta de semifinales de la Liga Europa que se disputa esta noche en el estadio Wanda Metropolitano . EFE

Rafa Nadal (Manacor, 1986), reciente ganador de sus undécimos Conde de Godó y Masters 1000 de Montecarlo, llega al Mutua Madrid Open en gran forma aunque aseguró, en una entrevista con EFE, que "es muy improbable" terminar el año como número uno del mundo ya que ha "regalado tres meses" por lesión.

"Yo he 'regalado' (por las lesiones) tres meses del año. No jugar durante tres meses y terminar número uno del mundo diría que no es imposible pero sí es muy improbable", aseguró en un acto de Kia.