El tenista español Rafael Nadal afirmó que la victoria de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Madrid no le pilló por sorpresa, ya que para él "no es nada nuevo" el juego de su joven compatriota.

"Lo que hizo Carlos no me sorprendió nada porque no es nada nuevo. Ya había ganado en Miami y, ??sinceramente, esto no es una sorpresa", dijo durante la rueda de prensa en el Foro Itálico.