El español Rafael Nadal, número 3 del ranking mundial, acude al Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó en busca "de otra oportunidad", tras caer inesperadamente en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo ante el ruso Andrey Rublev.

"Lo de Montecarlo, a día de hoy, es pasado y no hay que darle más vueltas. Las derrotas, aunque no sean agradables ni positivas, ponen a cada uno en su lugar, y mi lugar es el que me dio el torneo de Montercarlo", manifestó en la rueda de prensa previa a su debut en el torneo.