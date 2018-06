El tenista español Rafael Nadal explicó este viernes en rueda de prensa que "ojalá" se encontrara con el suizo Roger Federer en Wimbledon, aunque admitió que ahora mismo es algo en lo que se le hace "imposible pensar".

"Significaría que estoy en una final de Wimbledon después de siete años. Ahora mismo se me hace imposible pensar eso. Llego con una preparación escasa. No quiero decir que no sea buena, pero sí corta. Yo tengo que pensar en mi día a día. No puedo estar pensando en Federer, que está en el otro lado del cuadro. Ojalá pudiera encontrarme con él", destacó el balear.