Rafael Nadal de España en acción durante una sesión de práctica previa al inicio del US Open Tennis Championships, en el USTA National Tennis Center, en Flushing Meadows, New York, Estados Unidos. EFE/EPA/CJ GUNTHER

El español Rafa Nadal aseguró este viernes que a nivel personal siente "la baja" del serbio Novak Djokovic, porque "siempre es una lástima cuando los mejores del mundo no pueden competir", al referirse a la ausencia de 'Nole' en el Abierto de Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

"De alguna manera ya sabíamos que no jugaría, si no hubieran cambiado las reglas (de acceso a Estados Unidos). A nivel personal estoy triste, siempre es una lástima cuando los mejores del mundo no pueden jugar, ya sea por lesiones y por razones distintas", dijo Nadal en una rueda de prensa organizada en Nueva York en el día de medios previo al comienzo del Abierto de Estados Unidos.