El tenista Rafael Nadal renunció este martes a participar en el torneo de Miami porque necesita "recuperarse completamente" para preparar su temporada de tierra batida en Europa.

A través de su cuenta personal de Twitter, el tenista español lamentó no poder participar en el torneo: "Es triste anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que me encanta. Necesito recuperarme completamente y prepararme para la temporada de tierra batida en Europa"