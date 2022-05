6 may. 2022

EFE Madrid 6 may. 2022

Lo primero que hizo Rafael Nadal al empezar la rueda de prensa después del partido de cuartos de final fue felicitar a su adversario, Carlos Alcaraz, considerado su relevo natural, que ganó el duelo entre ambos para situarse en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid.

"El relevo lo es porque tiene 19 años y yo 36. Si lo es a partir de hoy, lo veremos con los meses. Yo estoy feliz por él, que ha estado mejor que yo en varias facetas del juego y yo necesito mejorar, como he dicho. No ha pasado nada que no entrara dentro de la lógica y se acepta con tranquilidad y con la seguridad de que hay un camino que seguir" para llegar a Roland Garros "con posibilidardes", señaló Nadal.