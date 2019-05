El francés Nando de Colo, la estrella del CSKA Moscú, aseguró a Efe que no tiene decidido su futuro, aunque son cada vez más intensos los rumores de que podría recalar la próxima temporada en un equipo español, incluido el Real Madrid, su rival en las semifinales de la Final Four de Vitoria.

"Claro que no, aún no lo he decidido. Soy un profesional y prefiero pensar en lo que pasará ahora en los playoff de la liga y la Final Four y terminar la temporada en el CSKA. Después ya veremos qué puede pasar", comentó a Efe en el pabellón del CSKA.