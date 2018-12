El piloto español Joan 'Nani' Roma, ganador dos veces del Rally Dakar, una en motos (2004) y otra en coches (2014), aseguró este miércoles que compartir equipo con Carlos Sainz en la marca Mini esta edición "no es un marrón", ya que él siempre ha mejorado con "compañeros duros".

"No es un marrón, he tenido la suerte de competir con los mejores en motos y coches, con compañeros muy duros y siempre me han hecho mejorar como piloto. Es verdad que Carlos Sainz, (Stéphane) y Peterhansel van a estar corriendo, mejor tenerlos en casa que fuera", aseguró Roma en una rueda de prensa de su equipo en Madrid.