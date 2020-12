Álvaro Negredo, autor del gol de la victoria del Cádiz sobre el Barcelona, aseguró que los componentes del conjunto andaluz sabían que tenían "posibilidades" de sorprender al Barcelona, como lograron al vencer por 2-1.

Negredo explicó que su gol fue una acción en la que decidió "presionar". "He visto que Lenglet la dejaba pasar, he ido con todo a presionar al portero y por fortuna me ha rebotado, el balón no ha ido fuera sino dentro del campo", explicó a Movistar LaLiga.