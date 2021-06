El excapitán del Elche, Juan Francisco Martínez ‘Nino’, afirmó este miércoles, en su despedida oficial como futbolista profesional, que la decisión de dejar el fútbol ha sido complicada pero reconoció que la ilusión se había terminado.

“Ha sido un año complicado y difícil, no he podido disfrutar ni ayudar en todo lo que podía. Soy muy competitivo y me gusta estar en el terreno de juego. La ilusión se acabó. Igual que tenía una ilusión hace diez meses, a día de hoy ya no la tengo”, explicó el almeriense, quien mañana jueves cumplirá 41 años.