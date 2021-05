El japonés Kei Nishikori, que fue número 4 del ránking ATP y ocupa ahora en la posición 43, expresó este martes su preocupación sobre las posibilidades reales de organizar los Juegos de Tokio del próximo verano en condiciones de seguridad y consideró que habría que "detenerse y decidir más adelante".

"No sé qué está pasando en el COI ni en el lado de Japón, no sé qué están pensando y no sé cuánto se están fijando en cómo harán la burbuja, porque no se trata de cien personas, sino de 10.000 personas en la Villa Olímpica", afirmó Nishikori en rueda de prensa en Roma, tras avanzar a la tercera ronda sin jugar por la retirada del español Pablo Carreño.