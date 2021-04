El centrocampista del Celta de Vigo Manuel Agudo “Nolito” no dudó en señalar al actual seleccionador español, Luis Enrique Martínez, como su “padre futbolístico”, con quien coincidió en su etapa en el filial del Barça y posteriormente en el conjunto celeste.

“Lo quiero mucho y yo creo que él a mí algo también. Yo me tomaba el fútbol como un hobby y disfrutaba y jugaba para distraerme. Él me hizo ver que podía conseguir muchos objetivos si me apretaba y, sobre todo, si me cuidaba un poco en el tema de la alimentación”, reveló el extremo en una entrevista con CeltaMedia.