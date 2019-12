El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak aseguró este martes, en la víspera del partido de Liga de Campeones contra el Lokomotiv de Moscú ruso, que el conjunto rojiblanco no tiene "miedo" de quedarse eliminado de la competición como le ocurrió en 2017, ya que esta vez depende de sí mismo.

"No, no hay miedo, hace dos años no dependíamos de nosotros y este año sí dependemos de nosotros. Lo que sí tenemos es que estar conscientes de que hay que ganar el partido de mañana", consideró el portero esloveno del conjunto rojiblanco.