La española Ona Carbonell, la mujer más laureada de la historia de los Mundiales de Natación y quien este miércoles logro la medalla de planta en el solo libre, reconoció estar superada por todo lo que le está pasando en Gwangju.

"No me lo creo. Todo eso me está superando. No me pensaba que iría tan bien y tampoco sabía nada de todos estos récords. La verdad es que estoy superemocionada", confesó a la conclusión de la prueba.