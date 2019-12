Zinedine Zidane entregó a Vinicius Júnior, Rodrygo y Luka Jovic la titularidad en el ataque del Real Madrid, ordenado en 4-3-3 y plagado de cambios para enfrentarse contra el Brujas en un partido de Liga de Campeones sin presión para los blancos, clasificados ya como segundos de grupo.

No forma parte del once titular Gareth Bale, que viajó a Bélgica en un desplazamiento en el que Zidane no convocó a Sergio Ramos y Toni Kroos, los jugadores que más minutos acumulan junto a Casemiro, quien sí viajó y también sale de inicio.