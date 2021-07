El leonés Saúl Ordóñez, eliminado en primera ronda de 800 metros en sus primeros Juegos Olímpicos, afirmó que corrió todo lo que pudo, pero que no tuvo suerte ni en la carrera ni en cuanto a los tiempos.

"Contento del apoyo que he tenido estos días, me he sentido acompañado como nunca en una carrera, pero no estoy satisfecho porque creo que podía haberme clasificado para las semis", afirmó Ordóñez.