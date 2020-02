Las historias de los jugadores de baloncesto profesionales suelen estar marcadas por una herencia familiar, una pasión de padres a hijos. No es el caso de Osas Ehigiator (Sevilla, 1999), que se cruzó con la canasta casi sin querer en Secundaria. Ahora, afronta la llamada de la selección.

"De pequeño el baloncesto no me gustaba nada, nada de nada. Siempre jugaba al fútbol con mis amigos, toda la gente cercana a mí jugaba al fútbol, al baloncesto no jugaba nadie", recuerda en conversación con EFE antes de incorporarse a la selección absoluta el pívot de 20 años, tímido pese a sus 2,07 metros de estatura.