El belga Eden Hazard es, junto al capitán Sergio Ramos, la gran ausencia madridista del derbi del Wanda Metropolitano. Era una cita para la que había esperanzas de que llegase antes de sufrir un nuevo frenazo y dar un paso atrás en la recuperación de su última lesión. "No hay recaída", aseguró Zinedine Zidane que no contará con él hasta que no esté al máximo.

Su rápida progresión hizo tener esperanzas al cuerpo técnico de que redujese las entre cuatro y cinco semanas de baja que se le diagnosticaron cuando cayó lesionado en un entrenamiento del 3 de febrero.