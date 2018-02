El español Pablo Andújar, número 1.821 en la clasificación mundial, venció este martes al austríaco Gerald Melzer (110) por 7-5 y 6-2 en la primera ronda del Abierto de Río de Janeiro, y dijo que su primera victoria tras poco más de dos años de recuperación lo puso a llorar.

"Fue muy bonito, muy especial. Después de tanto tiempo, de tanto trabajo, de tantos médicos, de tantas horas de recuperación, sentir que al final ganas un partido me he puesto a llorar. Creo que en mi situación quien no hubiese llorado es porque no tiene sangre", dijo a Efe tras su victoria en el único torneo ATP 500 de Sudamérica.