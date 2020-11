El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este jueves que está tranquilo y que se siente respaldado por el club, pero que su continuidad al frente del equipo no depende de él porque "ya se sabe cómo funciona esto" y afirmó que sólo se centra en romper ante el Real Valladolid la mala racha de siete jornadas sin ganar.

“Es una situación que uno no puede controlar. Mi equipo, es el Levante, me duelen las derrotas y me duele no sé si más o igual que a cualquier otro aficionado”, agregó Paco López en la rueda de prensa previa al partido del viernes en Zorrilla.