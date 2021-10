El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP y octavo en la clasificación oficial del Gran Premio de las Américas de MotoGP, la jornada de clasificación ha sido, sonriendo, "un día movidito".

"No haber dado un paso en los tercero libres ha hecho todo muy difícil, porque no podía pilotar bien, pero la mejora ha venido en los cuartos libres que he podido rodar más rápido con neumáticos de carrera y estoy contento con el ritmo conseguido", explica Mir.