La camiseta del pivot internacional y jugador de baloncesto del Real Madrid, Fernando Martín, fallecido en un trágico accidente de tráfico, junto a un ramo de flores, antes del comienzo del partido de Recopa de Europa entre el equipo madridista y el Paok de Salónica, disputado como homenaje póstumo al infortunado jugador el 5 de diciembre de 1989. EFE/PACO CAMPOS/Archivo SPAIN BASKETBALL FERNANDO MARTIN OBIT: MADRID, 05/12/1989.- A shirt with number 10, and flowers are seen as a tribute to Real Madrid's deceaed basketball player Fernando Martin, prior an European Cup winners' Cup basketbal match against Paok Thessaloniki. EFE/PACO CAMPOS/fs