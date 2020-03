Foto cedida por el club italiano AS Roma del técnico portugués del Roma, Paulo Fonseca, mientras dirige un entrenamiento del equipo en Roma (Italia) el pasado 8 de marzo. El técnico portugués del Roma, Paulo Fonseca, aseguró este martes en una entrevista con la Agencia EFE que la escuadra italiana "está en un buen momento" y que jugarán contra el Sevilla "sin miedo, pero con respeto". EFE/ Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse FOTO CEDIDA SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS NO ARCHIVO