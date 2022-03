Pedri estrenará el dorsal 10 en la selección española ante Albania e Islandia, un número de grandes leyendas en la historia del fútbol, pero no el que desea llevar en el futuro. Quiere el 8 con el que su ídolo, Andrés Iniesta, marcó el tanto más importante de la Roja que dio el Mundial 2010 en Johannesburgo.

"Me dieron a elegir y el 10 es un número que me gusta, que ha llevado gente importante como Cesc Fábregas, que es un jugador espectacular, y lo he elegido por eso. El número que más me gusta es el 8 porque lo llevaba Andrés Iniesta y siempre me gustó desde pequeño, pero aquí lo lleva Koke y hay que respetar la veteranía", desveló en una entrevista en Cope.