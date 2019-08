El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ha alabado este viernes la continuidad de los miembros de la selección nacional de baloncesto en el acto de despedida del equipo, que este sábado partirá mañana hacia el Mundial de China.

"Os he visto desde la pantalla crecer, a algunos os he conocido en estos últimos años y lo que se ve es una continuidad intergeneracional que me gustaría reivindicar", afirmó.