El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), séptimo en la carrera estadounidense de Austin dijo estar "satisfecho" por el resultado, si bien afirmó que "ha sido realmente muy duro, no he disfrutado mucho de la carrera, lo he pasado mal, ha sido un mal rato".

"Estoy satisfecho de haberlo intentado y de haber superado una prueba así; evidentemente, cada lesión es diferente, hay veces que se puede y otras que no y antes de venir no lo sabía pero al final hemos rascado estos puntos", manifestó el piloto de Repsol Honda.