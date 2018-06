El español Dani Pedrosa, quien ya sabe que la próxima temporada no continuará en el equipo Repsol Honda, aseguró este jueves en el circuito holandés de Assen que no puede hablar de su futuro en el Mundial de MotoGP.

"No me tire de la lengua que va a doler", dijo Pedrosa al recordar las palabras de Maverick Viñales, con quien no habló, pero sí escuchó sus declaraciones.