El cuádruple campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V) aseguró durante un acto en MadridFly en la localidad madrileña de Las Rozas, en donde probó en persona la experiencia de volar en un túnel de viento, que si bien es "el vigente campeón del mundo, en Catar" van !a partir todos desde cero".

"En Malasia no fui el más rápido, pero sí que demostré un ritmo bastante fuerte y me encontraba bien con la moto, pero cada circuito es un mundo y ya se vio el año pasado que no hay favoritos y que la igualdad cada vez es mayor y de circuito a circuito cambian muchísimo las cosas", recalcó Márquez.