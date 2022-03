La española Ana Peleteiro, bronce olímpico en triple salto y octava ahora en los Mundiales en pista cubierta, afirmó que "a veces se gana y a veces se pierde", y que su compañera de entrenamientos la venezolana Yulimar Rojas, oro con nuevo récord mundial (15,74), "está para saltar más".

"A veces se gana y a veces se aprende. Lo dejé todo en la pista pero no somos máquinas y a veces fallamos. He tenido cosas personales que te pueden afectar, pero he entrenado muy bien. A veces las piezas del puzzle encajan y otras no", comentó la atleta gallega.