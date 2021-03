Ana Peleteiro, subcampeona de Europa de triple salto en Torun (Polonia), dedicó la medalla de plata obtenida este domingo "a todas esas mujeres que luchan cada día por ocupar el lugar que se merecen", en "el día de la mujer valiente, luchadora, guerrera".

"Os juro que aún sigo intentando creerme lo que pasó ayer. Por primera vez en mi vida me he demostrado a mí misma que incluso cuando todo parece imposible, si lo intentas, lo puedes lograr. Una plata que me hace soñar y que no me puede hacer más feliz", escribió la atleta gallega en las redes sociales.