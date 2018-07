Mauricio Pellegrino, nuevo entrenador del Leganés, afirmó en su presentación que no quiere poner límites al equipo en su primera temporada en el conjunto blanquiazul.

"No quiero limitar a los jugadores con objetivos de salvación. Todos nos queremos salvar pero no quiero limitar al equipo con eso. Los clubes subsisten manteniéndose en Primera pero los equipos, si mentalmente tienen deseos, no tienen ningún límite. Cada uno a nivel individual puede tener un techo pero cuando hay conexión, respeto y unión entre jugadores y vestuarios el equipo no tiene ningún límite", explicó.