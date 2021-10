El nuevo entrenador del Levante, Javi Pereira, aseguró que la “apuesta” que ha hecho el club por él “no es de riesgo sino de seguridad” pese a que no haya sido nunca primer entrenador en Europa y lo argumentó por el equipo de trabajo que lleva y por el hecho de conocer el club.

“Mi apuesta no es de riesgo sino de seguridad. Me he rodeado de los mejores profesionales y de gente con ADN del Levante como Pedro López y Agustín Izquierdo. Tenemos la garantía de que faltando treinta jornadas vamos a sacar esto adelante”, aseguró en su presentación.