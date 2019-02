El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, aseguró este miércoles, antes del partido de Euroliga que su equipo disputará este jueves ante el Kirolbet Baskonia, que pese a la polémica generada en la final de la Copa del Rey no imagina "la ACB sin el Real Madrid".

"No me imagino la ACB sin el Real Madrid. Esta es la liga del Madrid, el Madrid puede jugar en otras ligas no puedo creer que el Madrid, el Barça y los equipos grandes de España puedan jugar en otras ligas sin jugar aquí (en la Liga Endesa) al mismo tiempo. Eso no lo puedo imaginar", aseveró.