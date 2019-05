3 may. 2019

EFE Jerez de la Frontera (Cádiz) 3 may. 2019

El italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19) superó por doce milésimas de segundo al español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) al término de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de España de MotoGP, que se desarrolló este viernes en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera.

Petrucci fue el más rápido en la segunda tanda, en la que al rodar en 1:37.909, doblegó por esas doce milésimas a Márquez (1:37.921), que no pudo rebajar su registro matinal, quizás influido por la bandera roja que tuvo que mostrar dirección de carrera como consecuencia de la caída protagonizada por el checo Karel Abraham (Ducati Desmosedici GP18) y el británico Bradley Smith (Aprilia RS-GP), que al final no sufrieron daños de consideración pero no pudieron concluir la sesión.