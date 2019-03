El defensa del Real Madrid Sergio Reguilón (c) lucha con Gerard Piqué (i) y Sergi Roberto, ambos del FC Barcelona, durante el partido de la 26ª jornada de Liga en Primera División que Real Madrid y FC Barcelona jugaron en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE

Gerard Pique, defensa centra el Barcelona, declaró este jueves, tras ganar por segunda vez en tres días al Real Madrid, que le "encanta" jugar en el estadio Santiago Bernabéu "por el tipo de ambiente que se crea" y que le "gusta que el ambiente este caldeado".

"Me encanta ven ir aquí por el tipo de ambiente que se crea. Me gusta que el ambiente esté caldeado; me lo paso mejor. Hay otros partidos en los que cuesta más motivarse. Cuando venimos aquí lo hacemos en condiciones y para sacar los tres puntos", dijo Piqué a Movistar+.