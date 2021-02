El jugador del Barcelona Gerard Piqué reconoció tras el empate de su equipo ante el Cádiz (1-1) que fue un resultado que no esperaban, si bien subrayó que todavía "queda liga", a pesar de los ocho puntos de ventaja que tiene el Atlético de Madrid, líder de la competición.

"Cada partido que no ganas tus opciones se reducen un poco. Es una distancia importante pero no inasumible. Depende más de nosotros que no de los demás. Si cogemos una buena dinámica de juego, que va ligada a tener resultados, aun tendremos opciones. Está difícil, pero lo tenemos que intentar. Queda liga, pero lo de hoy no lo esperábamos", aseguró en declaraciones a Movistar LaLiga.