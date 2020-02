El entrenador español de fútbol José Quereda "Pirri", que desde hace cinco meses reside en Corea del Sur, el segundo país con más infectados por coronavirus después de China, asegura que en ningún momento se ha planteado volver a España y que la situación, aunque le preocupa, no le da miedo.

"Aunque está siendo todo muy difícil, en ningún momento se me ha pasado por la cabeza volver. Tengo aquí mi vida, soy feliz y no me falta de nada", explica "Pirri" en declaraciones telefónicas a EFE desde Dongtan, donde dirige la escuela de fútbol base FC Potential.