El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que concluyó decimoséptimo el primer día en Losail, afirmó que no está satisfecho con su rendimiento y que sabe perfectamente en qué falló durante la jornada.

"Cuando me pongo para apretar las vueltas tienen que ser perfectas, porque tienes que saber parar la moto con el freno trasero más rápido, o puedes utilizar más freno delantero, pero no soy capaz, de momento me cuesta, de vez en cuando lo hago, el fin de semana pasado me salió el primer día, pero tengo problemas aún cuando intento hacer más de lo que puedo", reconoció el piloto de Repsol Honda.