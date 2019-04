El español Pol Espargaró (KTM RC 16) consiguió la quinta posición de entrenamientos para el Gran Premio de Las Américas, su mejor resultado con KTM y por ello estaba más que satisfecho pues "es la mejor posición jamás vista para KTM y mañana vamos a poder disfrutar en la salida viendo el semáforo más cerca".

"La calificación ha sido muy difícil, porque hacía mucho viento y no habíamos podido rodar por la mañana y era un poco salir a ciegas pero he visto a Maverick -Viñales-, y me he pegado detrás, que iba como un cohete y he podido seguirle y así me ha salido una muy buena vuelta", explicó Pol Espargaró, quien ya el año pasado consiguió ser sexto en los entrenamientos de la Comunidad Valenciana.